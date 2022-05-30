أجمع العديد من مربي الماشية ممن تحدثت إليهم "الخبر" أن تساقط الأمطار الذي شهدته في الفترة الأخيرة ولاية المدية ساهم في التهاب أسعار المواشي بعد أن سجلت تراجعا لها قبل ذلك بسبب شبح الجفاف وغلاء الأعلاف التي أثقلت كاهل المربين.

ولم يخف العديد من المربين أن الأمطار الغزيرة التي غمرت غالبية بلديات الولاية خاصة منها الواقعة في الشريط الجنوبي على غرار الشهبونية، بوغزول، عزيز، قصر البخاري، عين بوسيف وشلالة العذاورة، إنها ساهمت في ارتفاع أسعار المواشي لدرجة خيالية لا تطاق خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وقد رصدت "الخبر" خلال جولة قادتها مؤخرا إلى سوق بوغزول الذي يقصده الباعة كل سبت من مختلف البلديات والولايات المجاورة بعض الأسعار المتداولة حيث وصل سعر النعجة إلى 4 ملايين حتى ستة ملايين ونصف أما المتوسطة فقد بلغ سعرها من 3 ملايين إلى أربعة، فيما بلغ سعر الكبش الكبير إلى تسعة ملايين فما فوق وهذه أعلى نسبة سجلناها بسوق بوغزول أما سعر الكبش العادي فقد وصل إلى خمسة ملايين، فيما بلغ سعر الخروف إلى 3ملايين وثلاثمائة اما سعر العلوشة فوصل إلى 2مليون وستمائة إلى ثلاث ملايين، أما أسعار الماعز فقد تراوحت بين مليون وتسعمائة إلى 2 مليون 300 دج فيما بلغ سعر الجدي من مليون واحد و800 إلى مليونين.