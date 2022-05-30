أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن برنامج إجراء الاختبارات الاستدراكية للأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا برنامج أعمال نهاية السنة الدراسية.

وحددت الوزارة، تاريخ تنظيم الاختبارات الاستدراكية بالنسبة للطور الابتدائي السنة الثانية والثالثة والرابعة يومي 19 و20 جوان الداخل، وبالنسبة للطور المتوسط للسنوات الأولى والثانية والثالثة يومي 27 و28 جوان.

وبخصوص مرحلة الثانوي فستبرمج الاختبارات الاستدراكية للسنتين الأولى والثانية يومي 19 و20 جوان.

أما بخصوص أنشطة القبول والتوجيه فستعقد مجالس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يومي 22 و23 جوان، وتعقد مجالس التوجيه إلى السنة الأولى ثانوي ابتداء من 6 جويلية.