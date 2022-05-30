عقد صباح اليوم الإثنين، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي ندوة صحفية تحدث فيها عن خياراته المتعلقة بالمواجهتين المقبلتين أمام أوغندا في الرابع من جوان القادم بملعب الخامس جويلية والثامن من الشهر ذاته بدار السلام وذلك لحساب تصفيات نهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

بلماضي: الكرة في مرمى الوافدين الجدد

استهل جمال بلماضي لقاءه الإعلامي الأول من نوعه بعد خيبة تشاكر، بالحديث عن العناصر الجديدة التي دعمت المنتخب وقال بأنهم كانوا تحت المجهر منذ فترة والوقت مثالي لاستدعائهم.

وأردف:" أتمنى أن يكون في مستوى التطلعات وعليهم التأكيد والبرهنة بأنهم جديرين بالمتابعة وتمثيل منتخب بلادهم".

بلماضي: قضية محرز لا حدث

بالنسبة بطل إفريقيا مع " الخضر"، اصطدم مبكرا بالسؤال المتعلق بغياب محرز عن المعسكر الإعدادي وأجاب:" محرز بالنسبة لي ليست قضية، مانشستر سيتي هو المخول الوحيد للحديث عنه، النادي أرسل تقريرا طبيا وليس من عاداتي إعادة فحص إصابة أي لاعب، إنه مصاب وحر في الذهاب إلى أي مكان يريده لقضاء الإجازة".

بلماضي: أوغندا منتخب لا يستهان به

.." نطمح للفوز ورفع الرأس مجددا، منتخب أوغندا لم يتلق أهدافا كثيرة إنه صعب المراس، أنظروا إلى نتائجه ومشواره"، هكذا علق بلماضي على المباراة المقبلة أمام أوغندا إذ أكد بأن المنافس لا يستهان به وإفريقيا كالعادة لم يعد فيها منتخب كبير وصغير، لهذا فالانتصار ضروري في أول جولة.

بلماضي يرفع من أسهم بن عياد وعمورة

أثنى بلماضي في معرض حديثه عن اللاعبين الجدد، على لاعب نادي وفاق سطيف رياض بن عياد وأوضح بشأنه:" بن عياد لاعب ممتاز يعد من أفضل المهاجمين في الجزائر، أتابعه منذ أن كان في بارادو وليس في سطيف فقط كان على وشك خوض تجربة احترافية لولا الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، لكنه عاد بقوة بعدها مع الوفاق، وهذا دليل على قوة الشخصية، المنتخب ليس النادي، صحيح إنه يتألق مع الوفاق ،، سنرى إن كان قادرا على مواصلة ذلك مع المنتخب، أنا سعيد لأجله".

أما محمد الأمين عمورة لاعب لوغانو السويسري فنال نصيبه من الإشادة خاصة عقب تتويجه بكأس سويسرا وقال عنه: "عمورة لاعب ممتاز، لديه الإمكانيات، لكن أحيانا لا يمكن وضع اللاعب في ظروف صعبة لمفرده، يجب أن تكون الوضعية التي فيها سانحة حتى يقدم كل ما لديه".

إذابة للجليد بين بلماضي وديلور تلوح في الأفق

لم يكن الكثير ممن حضر الندوة أو تابعها عبر مختلف وسائل الإعلام ينتظر أن يعود بلماضي للحديث مرة أخرى عن "المغضوب" عليه أندي ديلور خاصة وأنه فصل في وقت سابق وفي أمر عودته مادام أنه لا يزال مدربا للمنتخب الجزائري.

بلماضي ختم الندوة الصحفية بمستجدات حول إمكانية الاستعانة به مستقبلا وكشف:" ليس لدي أي مشكل مع ديلور، اللاعب كان مثاليا لما حضر معنا خلال نهائيات أمم إفريقيا بمصر، لم أتحدث عنه أبدا بالسوء، هناك بعض المستجدات لقد تواصلنا مؤخرا، يبدو أن لديه ما يقول ويوضحه لاحقا، بالنسبة لي الأبواب تبقى مفتوحة له كباقي اللاعبين الذين بإمكانهم تقديم الإضافة"، ختم المدرب حديثه.