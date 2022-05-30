شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين خلال تعاملات، اليوم الإثنين، في وقت تنتظر الأسواق معرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي.

وقفز خام برنت قرب 120دولارا للبرميل، مع إعلان بكين تخفيف قيود الاغلاق في المدن الصينية الرئيسية والسيطرة على تفشي فيروس كورونا. ويتداول خام برنت عند مستويات 119.92 دولار، بعد أن حقق مكاسب بنسبة بلغت 0.41%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى نحو 115.67 دولار للبرميل لتواصل المكاسب التي تم تحقيقها الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن ترفض "أوبك بلس"، دعوات غربية للإسراع بزيادة الإنتاج عندما يجتمعون الخميس المقبل.