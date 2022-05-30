سيشارك 3434 رياضي من 26 دولة في النسخة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقررة بوهران في الفترة الممتدة من 25 جوان إلى 6 جويلية 2022، حسبما جاء اليوم الإثنين عبر الموقع الرسمي للتلفزيون الجزائري.

وسيكون الوفد الإيطالي الذي يضم في صفوفه 565 فردا (رياضيون ورسميون) من أصل 5156 مشارك (بما فيهم الرسميون) الأكثر عددا بوهران. أما الجزائر (البلد المنظم) فتأتي في المرتبة الثانية بـ 522 فردا من بينهم 193 رياضي و136 رياضية.

وتليها كل من: فرنسا (496)، تركيا (460)، إسبانيا (408)، مصر (294)، تونس (263)، اليونان (252)، صربيا (244)، البرتغال (237)، المغرب (220)، سلوفينيا (198)، قبرص (174)، كرواتيا (172)، مقدونيا الشمالية (109)، البوسنة والهرسك (79)، ألبانيا (81)، كوسوفو (69)، لبنان (65)، الجبل الأسود(49)، سوريا (49)، مالطا (43)، سان مارينو (36)، موناكو (30)، ليبيا (25)، أندورا (16).

بالإضافة إلى الرياضات الـ 24 المعنية بالألعاب، فإن لجنة التنظيم لألعاب وهران بالتنسيق مع اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية، قد أدرجت في البرنامج العام للتظاهرة، ثلاث رياضات استعراضية ويتعلق الأمر بـ: الشطرنج، ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة 100متر لفاقدي البصر، 1500 متر /T45, 46 ومحرك) وتيك بول).

وتسهر لجنة المنافسات على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المنافسات قبل نشره رسميا.

كما سيمكن اليوم سحب قرعة خمس رياضات جماعية (كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة وكرة الماء)، وسيتم بثها على المباشر عبر القنوات الوطنية والخاصة بحضور ممثلين عن الدول المشاركة وبعض الوجوه الرياضية ، وفق المصدر ذاته.