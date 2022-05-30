أعلنت اليوم الإثنين وزارة الشباب والرياضة أن عملية بيع كل التذاكر الخاصة بمواجهة الجزائر ضد أوغندا والمقررة يوم الرابع من جوان المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي ستباع ولأول مرة مباشرة عبر المنصة الإلكترونية tadkirati.mjs.gov.dz، وهذا ابتداء من نهار اليوم الإثنين.

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة الذي نشر عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك ، سيسمح هذا الإجراء لكل المشجعين المتواجدين عبر كامل التراب الوطني والراغبين في حضور هذه المقابلة من اقتناء التذاكر الإلكترونية مباشرة عبر هذه المنصة الرقمية.

وأضاف المصدر ذاته، أن كل مشجع يرغب في اقتناء أكثر من تذكرة (العدد الذي يرغب فيه) يمكن له ذلك بشرط إدخال اسم ولقب صاحب التذكرة كون كل التذاكر شخصية (يمكن الاطلاع على كيفية اقتناء التذاكر على مستوى الفيديو التوضيحي بالمنصة الرقمية).

وختم بيان الهيئة الرياضية أن إلزامية تقديم بطاقة التعريف الوطنية (NIM/ رقم التعريف الوطني) قبل دخول الملعب، حتى يتسنى التأكد من هوية كل مشجع.