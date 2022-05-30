كشف السعيد بوتفليقة لأول مرة عن ممتلكاته الخاصة، خلال محاكمته رفقة رجل الأعمال علي حداد في قضية تمويل الحملة الانتخابية وقناة الاستمرارية.

واعترف السعيد، اليوم الإثنين، بامتلاكه شقة من نوع F5 مساحتها 249 متر مربع في بن عكنون تحصل عليها في إطار الترقية العقارية، كما ورث، شقة سكنية في بلدية الجزائر الوسطى عن شقيقه المتوفي مصطفى بوتفليقة، أما بالنسبة للمستودعات والوقف، أشار المتحدث إلى أنها تعود لوالدته وهـي رزق حلال.

وأكد السعيد امتلاكه عقار بحيدرة والذي انتقل إليه عن طريق الميراث أيضا، وقطعة الأرض وشقة في البشير الإبراهيمي والتي ورثها عن والدته.

وفيما يخص حسابه البنكي كشف مستشار عبد العزيز بوتفليقة، عن وجود 10 ملايين دينار و30 مليون أورو، مشيرا إلى أن هذه الأموال ناتجة عن العمل الذي كنت أعمل به سواء كأستاذ بجامعة باب الزوار لمدة 11 سنة أو عن منصب مستشار في رئاسة الجمهورية الذي كنت أتقاضى عليه مبلغ 30 مليون سنتيم شهريا، مضيفا أن كل ممتلكاته حلال ولا يشوبها أي فساد.