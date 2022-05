Le sélectionneur national Djamel Belmadi, a tenu, ce lundi une conférence de presse au cours de laquelle il a abordé ses choix pour les deux prochaines rencontres face à l’Ouganda le 4 juin au stade du 5 juillet et le 8 juin à Dar es Salam pour le compte des qualifications de la CAN2023 en Côte d’Ivoire.

Belmadi: la balle est dans le camp des nouveaux venus

Belmadi a entamé sa première rencontre avec les médias après la déception de Tchaker, en évoquant les nouveaux éléments qui ont rejoint l’équipe, soulignant qu’ils sont en évaluation depuis un moment et que l’occasion est parfaite de les convoquer.

Et d’ajouter : "J’espère qu’ils seront à la hauteur de nos attentes, ils devront confirmer et démontrer qu’ils méritent de rejoindre et de représenter la sélection de leur pays."

Belmadi : L’affaire de Mahrez est un non-événement

Répondant à une question au sujet de l’absence de Riyad Mahrez du stage de préparation des verts, Belmadi a répondu : "l’affaire Mahrez n’en ai pas une pour moi, Manchester City est le seul à pouvoir en parler, le club a envoyé un rapport médical et ce n’est pas dans mes habitudes de réexaminer la blessure d’un joueur, il est blessé et libre d’aller où il veut pour les vacances."

Belmadi : l’Ouganda est une sélection à ne pas sous-estimer

“Nous aspirons à gagner et à relever la tête de nouveau, l’Ouganda n’a pas encaissé beaucoup de buts, il est difficile, regardez ses résultats et son parcours", a commenté Belmadi sur le prochain match en soulignant que l’adversaire n’est pas à sous-estimer et l’Afrique comme d’habitude n’a plus de grande ou de petite équipe, donc la victoire est nécessaire dès le premier tour.

Belmadi encense Ben Ayad et Amoura

Parlant des nouveaux joueurs, Belmadi a félicité le joueur de l’ESS Riyad Ben Ayad : "Ben Ayad est un excellent joueur, qui est l’un des meilleurs attaquants en Algérie que je suis depuis qu’il est au Paradou, pas seulement à Sétif, il été en passe d’entamer un parcours professionnel s’il n’avait pas été blessé. Mais ensuite, il est revenu en force avec l’ESS, et c’est la preuve de sa force de caractère, la sélection n’est pas le club, il est vrai qu’il brille avec l’entente, nous verrons s’il est en mesure de continuer cela avec l’équipe, je suis heureux pour lui".

Mohamed El-Amine Amoura, qui évolue dans le club suisse de Lugano, a également eu sa part de compliments après avoir été couronné dans le championnat suisse, "Amoura est un excellent joueur, il a le potentiel, mais parfois un joueur ne peut pas être placé tout seul dans des conditions difficiles, la situation doit été idéal pour qu’il soit en mesure de tout donner".

Possible réconciliation entre Belmadi et Delort

Beaucoup de ceux qui ont assisté ou suivi le à la conférence de presse ne s’attendaient pas à ce que le sélectionneur revienne sur le dossier Delort, d’autant plus qu’il avait laissé entendre qu’il ne reviendrait pas en sélection tant qu’il était coach.