كشف مدير مركز البحث في العلوم الاجتماعية والانثروبولوحيا (كراسك)، عمار مانع، أن بيار أودان نجل الشهيد موريس أودان، سيستلم رسميا "شهادة ابن شهيد"، قبل أن يغادر الجزائر التي يتواجد فيها منذ ثلاثة أيام في إطار نشاطات علمية وتاريخية تحت إشراف جمعية جوزيت وموريس أودان.

وأضاف عمار مانع، أن وزير المجاهدين هو من سيسلم رسميا "شهادة ابن شهيد" لبيار أودان في حفل رسمي بالجزائر العاصمة.

يذكر أن ابن الشهيد موريس أودان المولود في حي المدنية بالجزائر العاصمة، دخل الجزائر هذه المرة بجواز سفر جزائري استلمه مؤخرا بعد أن سبق وأن طلبه منذ مدة طويلة وهذا بعد أن اصدر رئيس الجمهورية قرار منحه الجنسية الجزائرية.

وفي محطته الثانية في الجزائر، تنقل وفد جمعية جوزيت وموريس أودان إلى وهران، ويضم الوفد باحثين في التاريخ والرياضيات، والتقى صباحا مؤرخين ومجاهدين ومجاهدات وطلبة في الجامعة. كما نشط مؤرخو الوفد مع نظرائهم من جامعة وهران لقاء في مركز "كراسك" حول الثورة التحريرية والمفقودين وجرائم الجيش الاستعماري الفرنسي.