أكد هداف بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أن مشواره مع فريقه البافاري انتهى، وسط أنباء عن رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته.

وجاء كلام ليفاندوفسكي (33 عاماً) في مؤتمر صحفي لمنتخب بلاده، الاثنين، قال فيه "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت. لا استطيع تصور تعاون جديد في المستقبل. آمل ألا يحتفظ النادي بخدماتي لمجرد أنه يستطيع ذلك. أعتقد أن الانتقال أفضل الحلول لجميع الأطراف".

وكان ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم لعامي 2020-2021 حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعرب سابقا عن رغبته بالرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ الصيف الحالي.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي" بعد المباراة الأخيرة لناديه البافاري في البوندسليغا: "أستطيع أن أؤكد أنني أبلغت (المدير الرياضي) حسن صالحميدجيتش، وأعتقد أنه يجب على الطرفين التفكير في المستقبل وإيجاد الحل الأفضل".