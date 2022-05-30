أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون على حسابه على "تويتر" الاثنين مقتل الصحافي الفرنسي فريديريك لوكليرك-إيمهوف العامل في قناة بي أف. أم. تي. في (BFMTV) أثناء تغطيته لعملية إجلاء مدنيين على متن حافلة إنسانية قرب سيفيرودونتسك شرق أوكرانيا.

وتضمنت تغريدة ماكرون أن "الصحافي فريديريك لوكليرك إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب. أصيب إصابة قاتلة عندما كان في حافلة إنسانية تنقل مدنيين أرغموا على الفرار هربًا من القنابل الروسية".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن الصحافي فريدريك لوكلير إيمهوف "قتل بقصف روسي استهدف عملية إنسانية" في شرق أوكرانيا.

وكتبت كولونا على تويتر "أشعر بحزن عميق وصدمة لموت مواطننا فريدريك لوكلير إيمهوف الذي قتل بقصف روسي استهدف عملية إنسانية أثناء قيامه بواجبه الإعلامي" معتبرة أنها "جريمة مزدوجة تستهدف قافلة إنسانية وصحافي".

وطالبت الوزيرة "بإجراء" تحقيق شفاف"في مقتله، مضيفة بأن الخبر "صادم للغاية".