Deux nouveaux walis de la République ont été désignés pour les wilayas de Khenchela et de Tindouf, a annoncé lundi, le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales.

il s’agit respectivement de Youcef Mahiout, à la tête de la wilaya de Khenchela et de Mohamed Mekhbi pour Tindouf, lit-on dans un communiqué du ministère de l’Intérieur.

ces nouvelles nominations interviennent après accord du président de la République, précise la même source.