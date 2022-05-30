استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الاثنين، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وجاء في بيان الوزارة: "تمحور اللقاء حول التعاون الجزائري التونسي في القطاع الصناعي وآفاق تعزيزه على ضوء الحركية الكبيرة التي تعرفها العلاقات المتميزة والعميقة بين الدولتين والزيارات الرسمية المتبادلة رفيعة المستوى".

كما استعرض الجانبان بالمناسبة الإمكانيات الصناعية في البلدين وفرص الشراكة الثنائية المثمرة في عديد المجالات والفروع الصناعية، وفي مقدتها الصناعات الغذائية والتحويلية، المناولة، الصناعات الكهربائية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الأقطاب التكنولوجية.

كما أكد الطرفان على تعزيز التعاون المؤسساتي بين الوزارتين المكلفتين بالصناعة في البلدين لاسيما فيما يتعلق بترقية الاستثمار، التقييس، الإشهاد بالمطابقة، القياسة والملكية الصناعية، حيث اتفقا، في هذا الخصوص، على إعادة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين والتي تأخر تنفيذها بسبب جائحة كورونا.

واتفقا أيضا على تسريع تطوير مناطق النشاط في المناطق الحدودية المشتركة وتوفير البنى التحتية والنظام الإيكولوجي الضرورية لها.

وبعد أن أبرز التوجهات الكبرى للمنظومة القانونية الجديدة للاستثمار، جدد زغدار إرادة الجزائر لتكثيف وتوسيع مجالات التعاون، الشراكة والاستثمار على المستوى المؤسساتي وعلى مستوى رجال الأعمال.

ومن جانبها دعت الوزير التونسية إلى تكثيف اللقاءات بين وفود ورجال الأعمال في البلدين لاستغلال كل فرص التعاون والشراكة الثنائية المتاحة.