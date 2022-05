La victime travaillait dans une entreprise de réalisation des routes dans la région et est originaire de la commune d’Oued Ch’hem, dans la wilaya de Guelma.

Sa famille et ses proches n’avaient plus de contacts avec lui depuis le 18 mai en cours.

Des brigades de l’association « Ghout » de Tamanrasset, d’Abalessa et de Timiaouine, ainsi qu’une brigade de motocyclistes, soutenues par l’Armée Nationale et Populaire ont été déployées à la recherche de la victime depuis la signalisation de sa disparition.