أجرى المنتخب الوطني، مساء اليوم الإثنين، أول حصة تدريبية خلال المعسكر الإعدادي تحسبا لمواجهتي أوغندا وتنزانيا في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وعبر كل من بلال عمراني، عبد القهار قادري ويانيس حماش عن سعادتهم بتمثيل الألوان الوطنية لأول مرة، وذلك خلال تصريحات في المنطقة المختلطة قبل بداية الحصة التدريبية بمركز سيدي موسى.

وأكد عمراني، المتوج حديثا بلقب الدوري الروماني رفقة ناديه كلوج، عن طموحه لتقديم الإضافة إلى "الخضر"، معبرا عن ارتياحه للاستقبال الذي حظي به من طريق بقية العناصر الوطنية.

من جهته، كشف قادري أنه كان ينتظر هذه الدعوة بعد موسم أول جيد في الدوري البلجيكي رفقة كورتري.

ولم ينسى قادري نادي بارادو الذي كان له الفضل في ما وصل إليه حاليا، خاصة مع تواجد 5 لاعبين من خريجي الأكاديمية في القائمة، مضيفا أن الهدف هو التتويج بالكأس الإفريقية المقبلة.

فيما عبر لاعب بوافيشتا بورتو البرتغالي، يانيس حماش، أنه انتظر كثيرا التحاقه بـ"الخضر" خاصة بعد تواجده في القائمة الموسعة عدة مرات.

وعبر الظهير الأيسر عن استعداداه للعب في أي مركز يريده الناخب الوطني، جمال بلماضي.