أكد اليوم الاثنين بولاية قسنطينة وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن دائرته الوزارية تعكف على "إعداد نظام تربوي متطور خلال الموسم الدراسي المقبل 2022-2023 وذلك تطبيقا للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للنهوض بالقطاع".

وأوضح بلعايد خلال لقاء مع الصحافة بنادي الجيش في إطار زيارة عمل وتفقد للولاية بأن وزارة التربية الوطنية "تعمل على إعداد نظام تربوي متطور، متكامل، متجانس، ذو فعالية ومردودية وفقا لمنظور رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية بالغة للقطاع، لا سيما في الطور الابتدائي الذي يعتبره مهد النظام التربوي".

وأبرز الوزير بأن "رئيس الجمهورية اتخذ جملة من الإجراءات سيتم الكشف عنها بداية الموسم الدراسي المقبل"، وذكر من مجملها "تكييف البرامج والمناهج والتخفيف من وزن المحفظة" وكذا "تعزيز ممارسة التربية البدنية في الطور الابتدائي"، بالإضافة إلى "إدراج شعبة الفنون في التعليم الثانوي".

وأشار بلعابد إلى أن "عددا كبيرا من تلاميذ الطور الثانوي على المستوى الوطني اختاروا شعبة الفنون في اختصاصاتها الأربعة (السينما، المسرح، الفنون التشكيلية والموسيقى) بعدما كانوا في جذوع مشتركة"، مضيفا بأن "التوجه العام للدولة الجزائرية الذي يندرج في إطار التحولات الكبرى والمنظومة التربوية يتمحور حول التعليم التكنولوجي والعلمي لما له من تداعيات على الاقتصاد الوطني".