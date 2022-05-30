تسبب انفجار قوي للغاز بالمدينة القديمة وسط عنابة في إصابة شخص بحروق خطيرة تم نقله على الفور إلى المستشفى الجامعي، فيما أصيب طفل باختناق وتعرضت سيارتين لتحطم جزئي نتيجة سقوط أجزاء من جدران البناية التي وقع بها الانفجار.

أفادت مصادر علمية أنه لم يتم بعد تحديد مصدر الانفجار، وإن كان شهود عيان ذكروا أنه وقع بسبب قارورة غاز بوتان، حيث أصيب أربعة أشخاص في الحادث، من بينهم شخص تعرض لحروق أتت على نصف جسده ونقل إلى المستشفى، في حين أصيب طفل باختناق وشخصين آخرين بصدمة .

وذكرت المصادر ذاتها إن عدد من المركبات تضرر بفعل سقوط أجزاء من البناية نتيجة الانفجار، وأيضا لكونها هشة بسبب قدمها.