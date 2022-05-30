أعلن جبهة القوى الاشتراكية، اليوم الإثنين، عن تشكيلة الأمانة الوطنية الجديدة للحزب.

وجاء في بيان لـ"لأفافاس" :"طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي لجبهة القوى الاشتراكية، وبعد التشاور مع الهيئة الرئاسية، الأمين الأول يوسف أوشيش يعين أمانة وطنية جديدة، تشكيلتها كما يلي:

قطب التنظيم و تطوير الحزب:

• الانخراط و إعادة الانخراط: مهني حدادو

• متابعة الفيدراليات: رابح منعوم

• تطوير الحزب: حكيم كريدي

• التعبئة: لوناس جوادي

• العلاقات مع المناضلين: ابراهيم رغاية

• المهجر: سمير غزلاوي

قطب الاتصال و الإعلام:

• الاتصال و الإعلام: وليد هشام زعنابي

• رقمنة و تحديث أدوات الاتصال: محند يحياوي

• شبكات التواصل الاجتماعي: عماد بوبكري

قطب الإدارة، الوسائل و المالية:

• الإدارة: رشيد شايبي

• المالية: عبد النور درقيني

• ممتلكات الحزب: يوسف هواري

• الوسائل، اللوجستيك و أمين خزينة الحزب: محفوظ حداد

قطب المنتخبين:

• المنتخبين: محمد كلالاش

• الديمقراطية التشاركية: عز الدين عيساوي

قطب حقوق الإنسان و الشؤون القانونية:

• حقوق الإنسان: طاهر تامزي

• الشؤون القانونية: نورة محيوت

قطب المجتمع المدني و العلاقات الخارجية:

• عالم الشغل و العلاقات مع النقابات: معتوق دبو

• الفضاء الجمعوي: حسان مرياح

• العلاقات مع الأحزاب السياسية: بشير بركات

• العلاقات الدولية: مجيد روار

• العلاقات المغاربية: صادق حجو

قطب التحليل، التنشيط والتكوين السياسي:

• التحليل و الاستشراف: ناصر عبدون

• التنشيط السياسي: جمال بالول

• التكوين السياسي: يوسف بوكوشة

• الشؤون الاقتصادية: أمازيغ آيت علي يحيى

• المحيط و البيئة: نور الدين بوشلاغم

قطب الشباب و المرأة:

• تعبئة و إشراك الشباب في الحياة السياسة: مراد لوني

• الجامعة و الحركة الطلابية: سليمان خدوسي

• الأمانة الوطنية المكلفة بإشراك المرأة في الحياة السياسة:

- سهيلة آيت راشد

- كريمة طايان

- نصيرة بوجميل

قطب التضامن ومناضلي 63 :

• التضامن: رشيد شباطي

• الأمين الوطني لمناضلي 63: حسين دحماني

• مكتب التفكير السياسي:

• محمد نبو

• عبد المالك بوشافة

• كريم بالول

• محمد عشير

• محمد جلمامي

مندوبو الأمين الأول المكلفون بتطوير الحزب:

• محمد هبير ( منطقة الشرق )

• مسعود إنزارن ( منطقة الشرق )

• أحمد عقاد ( منطقة الغرب )

• قادة بومدين ( منطقة الغرب )

• عبد الرحمان لبوخي ( منطقة الجنوب)

• حمو مصباح ( منطقة الجنوب )

• عبد الرزاق لعقاب ( منطقة الوسط )

• باية جنان ( منطقة الوسط )

• محند الشريف معمري ( منطقة الوسط )

• مرزوق حميطوش ( المهجر )".