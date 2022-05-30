أعلن جبهة القوى الاشتراكية، اليوم الإثنين، عن تشكيلة الأمانة الوطنية الجديدة للحزب.
وجاء في بيان لـ"لأفافاس" :"طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي لجبهة القوى الاشتراكية، وبعد التشاور مع الهيئة الرئاسية، الأمين الأول يوسف أوشيش يعين أمانة وطنية جديدة، تشكيلتها كما يلي:
قطب التنظيم و تطوير الحزب:
• الانخراط و إعادة الانخراط: مهني حدادو
• متابعة الفيدراليات: رابح منعوم
• تطوير الحزب: حكيم كريدي
• التعبئة: لوناس جوادي
• العلاقات مع المناضلين: ابراهيم رغاية
• المهجر: سمير غزلاوي
قطب الاتصال و الإعلام:
• الاتصال و الإعلام: وليد هشام زعنابي
• رقمنة و تحديث أدوات الاتصال: محند يحياوي
• شبكات التواصل الاجتماعي: عماد بوبكري
قطب الإدارة، الوسائل و المالية:
• الإدارة: رشيد شايبي
• المالية: عبد النور درقيني
• ممتلكات الحزب: يوسف هواري
• الوسائل، اللوجستيك و أمين خزينة الحزب: محفوظ حداد
قطب المنتخبين:
• المنتخبين: محمد كلالاش
• الديمقراطية التشاركية: عز الدين عيساوي
قطب حقوق الإنسان و الشؤون القانونية:
• حقوق الإنسان: طاهر تامزي
• الشؤون القانونية: نورة محيوت
قطب المجتمع المدني و العلاقات الخارجية:
• عالم الشغل و العلاقات مع النقابات: معتوق دبو
• الفضاء الجمعوي: حسان مرياح
• العلاقات مع الأحزاب السياسية: بشير بركات
• العلاقات الدولية: مجيد روار
• العلاقات المغاربية: صادق حجو
قطب التحليل، التنشيط والتكوين السياسي:
• التحليل و الاستشراف: ناصر عبدون
• التنشيط السياسي: جمال بالول
• التكوين السياسي: يوسف بوكوشة
• الشؤون الاقتصادية: أمازيغ آيت علي يحيى
• المحيط و البيئة: نور الدين بوشلاغم
قطب الشباب و المرأة:
• تعبئة و إشراك الشباب في الحياة السياسة: مراد لوني
• الجامعة و الحركة الطلابية: سليمان خدوسي
• الأمانة الوطنية المكلفة بإشراك المرأة في الحياة السياسة:
- سهيلة آيت راشد
- كريمة طايان
- نصيرة بوجميل
قطب التضامن ومناضلي 63 :
• التضامن: رشيد شباطي
• الأمين الوطني لمناضلي 63: حسين دحماني
• مكتب التفكير السياسي:
• محمد نبو
• عبد المالك بوشافة
• كريم بالول
• محمد عشير
• محمد جلمامي
مندوبو الأمين الأول المكلفون بتطوير الحزب:
• محمد هبير ( منطقة الشرق )
• مسعود إنزارن ( منطقة الشرق )
• أحمد عقاد ( منطقة الغرب )
• قادة بومدين ( منطقة الغرب )
• عبد الرحمان لبوخي ( منطقة الجنوب)
• حمو مصباح ( منطقة الجنوب )
• عبد الرزاق لعقاب ( منطقة الوسط )
• باية جنان ( منطقة الوسط )
• محند الشريف معمري ( منطقة الوسط )
• مرزوق حميطوش ( المهجر )".