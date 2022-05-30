كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالدخول في تربص يمتد من 31 ماي إلى 14 جوان 2022 تحسبا لمواجهة النيجر، السنغال والكونغو الديمقراطية وديا.

وضمت القائمة أبرز اللاعبين في البطولة الوطنية التي بلغت جولتها الـ32، حيث يأتي هذا التربص في إطار التحضيرات لكاس أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي ستحتضنها الجزائر شهر جانفي المقبل.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

سعيدي، (شبيبة الساورة)، شعال (مولودية الجزائر)، قندوز (اتحاد الجزائر).

الدفاع:

شيخي (شبيبة القبائل)، غزالة (مولودية الجزائر)، دهيري (نادي بارادو)، بلعيد (اتحاد الجزائر)، لوصيف (اتحاد الجزائر)، خليف ( شبيبة الساورة)، كداد (شباب بلوزداد)، بلخيثر (شباب بلوزداد)، بوقرة (نادي بارادو)، نساخ (شباب بلوزداد).

وسط الميدان:

دهامني (أولمبي الشلف)، كاسيس (نادي بارادو)، قندوسي ( وفاق سطيف)، جحنيط (وفاق سطيف)، دراوي (شباب بلوزداد)، باكير (شباب بلوزداد)، ميريزيق (شباب بلوزداد)، بن حمودة (اتحاد الجزائر).

الهجوم:

دبيح (شباب قسنطينة)، بن سايح (شبيبة القبائل)، فريوي (مولودية الجزائر)، طاهر (مولودية الجزائر)، بن بوعلي (نادي بارادو)، مزيان (اتحاد الجزائر)، لحمري (شبيبة الساورة)، زروقي (نادي بارادو)، دغموم (وفاق سطيف).