ترأس وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الاثنين، اجتماعا بمقر الوزارة للنظر في مدى تقدم وتجسيد مخرجات اللقاء الوطني الخاص بتجديد المنظومة الصحية المنعقد شهر جانفي الفارط.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة فقد أوضح نفس المصدر أن الاجتماع "سمح بالتقييم والوقوف على مدى تقدم الملفات التي تمت معالجتها على مستوى مختلف الورشات والمصادق عليها من قبل المشاركين في الندوة الوطنية"، مضيفا أن "جميع الملفات حظيت بمعالجة عميقة وتمت دراستها حالة بحالة".

وتناول المشاركون في الاجتماع "ملفات التعاقد، الرقمنة، القوانين الأساسية لمنتسبي قطاع الصحة، الموارد البشرية وآليات الترقية والتكوين لصالح منتسبي القطاع، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالوقاية والحماية الصحية وملفات أخرى".

وبذات المناسبة، دعا الوزير جميع الإطارات والمسؤولين على مستوى الدائرة الوزارية إلى "التكفل الأمثل بهذه الملفات والإسراع في تجسيد كل مخرجات الندوة الوطنية في سبيل تحسين الرعاية الصحية للمواطنين مع توفير كل الظروف الملائمة لمنتسبي قطاع الصحة، بما يضمن لهم القيام بواجباتهم في أحسن الظروف".