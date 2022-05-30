تمكنت اليوم المصلحة الولائية للشرطة العامة بالتنسيق مع الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية البيض من توقيف شاحنة محملة بكمية من اللحوم البيضاء قدرتها مصادرنا بـ 19 قنطارا غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقد تمت العملية، إثر معلومات تحصلت عليها المصالح، تفيد بوجود كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك داخل إحدى الشاحنات القادمة من إحدى الولايات، وباستغلال المعلومة والعمل عليها تم توقيف الشاحنة، وخلال تفتيشها عثرت الشرطة على 19 قنطارا من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك بموجب شهادة الطبيب البيطري الذي عاين البضاعة المحجوزة التي وجهت للإتلاف بمركز الردم التقني بعد استكمال كافة الإجراءات وإنجاز ملف قضائي ضد صاحبها.