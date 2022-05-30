استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الاثنين بالجزائر العاصمة، وفدا برلمانيا إيطاليا يقوده ، بييرو فاسينو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية لغرفة النواب الايطالية.

وأفاد بيان للخارجية، بأن هذه الزيارة تندرج "في إطار تفعيل التعاون البرلماني الثنائي بناء على النصوص القانونية لاسيما اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين سنة 2004".

واضاف ذات البيان بأن هذا اللقاء كان "فرصة لاستعراض العلاقات بين البلدين التي تشهد ديناميكية متميزة تجسدت آفاقها الواعدة خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا مؤخرا والتي أسفرت على التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى توافقات هامة فيما يتعلق بالآفاق الاستراتيجية للشراكة الجزائرية الإيطالية".

كما تم التطرق -بحسب البيان - إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، "لا سيماتلك التي تخص حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية".