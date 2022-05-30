أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، الاثنين، ان الملتقى الدولي لوكالات الأنباء المتوسطية، الذي ستحتضنه وهران، سيشكل فرصة للترويج للالعاب المتوسطية التي ستنظم بهذه المدينة من 25 جوان الى 6 جويلية المقبل.

وأكد بوسليماني خلال زيارة لمقر المديرية الجهوية لوكالة الأنباء الجزائرية الكائن ببلدية بئر الجير (وهران)، أن تنظيم الملتقى الدولي لوكالات الأنباء المتوسطية "يهدف إلى الترويج لهذه الألعاب داخليا ودوليا" وإبراز الإنجازات المحققة لاستقبال هذه التظاهرة الرياضية الدولية.

وأضاف أن زيارة مسؤولي وكالات الأنباء المتوسطية لوهران بمناسبة هذا الملتقى "تشكل فرصة لهم للاطلاع على مختلف الانجازات والمرافق الرياضية والسياحية التي تزخر بها عاصمة الغرب الجزائري وبالتالي الترويج لألعاب البحر الأبيض المتوسط".

كما أعرب الوزير عن أمله في أن يتجند سكان وهران مثل الصحفيين من أجل المساهمة في إنجاح الحدث الرياضي الهام والكبير.

من جهة ثانية، أشاد بوسليماني بالعمل الإحترافي الذي تقوم به وكالة الأنباء الجزائرية في تغطية مختلف التظاهرات على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكذلك البرنامج المسطر لتغطية عيدي الاستقلال والشباب والقمة العربية التي ستعقد بالجزائر.

و قد طاف الوزير رفقة المدير العام للوكالة، سمير قايد، بمختلف أقسام المديرية الجهوية من قاعات التحرير والتصوير والمصلحة التقنية وتلقى شروحات حول سير وظروف العمل بها من خلال حديثه مع الصحفيين والعمال.

وقبل ذلك حضر بوسليماني أشغال ندوة صحفية متعلقة باختتام أشغال لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط ولجنة التنسيق التابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط.