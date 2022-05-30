تنطلق الثلاثاء امتحانات إثبات المستوى لفئة المحبوسين الدارسين عن بعد والبالغ عددهم للموسم الحالي 28884 محبوس عبر التراب الوطني.

وحسب ما أفاد به الاثنين بيان لوزارة العدل، فإن مراسم الانطلاق الرسمي للامتحانات ستجري بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوسعادة (ولاية المسيلة) تحت إشراف المدير العام لإدارة السجون واعادة الإدماج، أسعيد زرب.

وحسب معطيات وزارة العدل، فإن عدد المحبوسين الدارسين عن بعد المسجلين خلال الموسم 2022/2021 لاجتياز امتحان اثبات المستوى يبلغ 28884 محبوس عبر التراب الوطني، موزعين على 138 مؤسسة عقابية معتمدة كمركز امتحان تحت إشراف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، منهم 19289 محبوس في المستوى المتوسط و9595 محبوس في المستوى الثانوي.

وتحضيرا لامتحان إثبات المستوى، يضيف البيان، "اجتاز المحبوسون الدارسون عن بعد الفرض الكتابي على امتداد يومين بتاريخ 16 و17 مارس 2022، كما تم تسجيل 6399 محبوس في فصول محو الأمية و41 محبوس لمزاولة التعليم العالي في إطار نظام الحرية النصفية، حيث يتم السماح لهم بالخروج صباحا لمزاولة الدراسة في الجامعة دون حراسة مع رجوعهم مساء، وفق البرنامج الزمني المحدد من الجامعة".

ويبلغ المجموع الكلي للمحبوسين المسجلين بمختلف أطوار التعليم 35324 محبوس.

أما في مجال التكوين المهني والحرفي، فقد تم تسجيل 45976 محبوس، منهم 44409 محبوس مسجل في التكوين المهني و1567 محبوس مسجل في التكوين الحرفي.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تندرج في إطار "الاتفاقية التي تجمع وزارة العدل، ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع وزارة التربية الوطنية، ممثلة في الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد".