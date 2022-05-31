ثمنت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، قرار وزارة الفلاحة المتعلق بإعفاء المستوردين للمواد المستخدمة في الانتاج الفلاحي الموجهة لإعادة البيع على الحالة، من تقديمهم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ألجكس، وهو ما سيمكن المستوردين من امداد السوق الوطنية بمختلف المعدات الفلاحية ومدخلات الانتاج، بعد أن تسببت هذه الوثيقة التي تدخل ضمن ملف التوطين البنكي في تأخير كبير لعمليات الاستيراد.

وحسب بياان لها، أوضحت الكنفدرالية ان استيراد بذور الخضر الموسمية، سينقد الموسم الفلاحي لهذه السنة بعد تخوف المزارعين من تفويت موسم البذر، بالنظر الى الانتظار الطويل للمتعاملين الى حين صدور الوثيقة، والذي كان سيفوّت مواسم البذر على الفلاحين.

ومن اجل خلق استراتيجية واضحة لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وضمان توفير تلك المواد الأولية الأساسية في الوقت المناسب للفلاحين بشكل خاص، أضافت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين أنها تدعو الوزارة الوصية الى حماية المنتجين من خلال تحرير الاقتصاد من القوانين التي تعرقل فعل الاستثمار بما يرهن نجاح الاقلاع الاقتصاد، والحفاظ على استقرار التشريعات من خلال التنسيق الوزاري في وضع القرارات من أجل رسم خريطة وطنية للاستثمار وخلق نمودج اقتصادي متكامل.

وأشار رئيس الكنفدرالية، عبد الوهاب زياني الى أن تغيير القوانين سيعكس صورة سلبية عن الاستثمار في الجزائر، بالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي قد يتخوف من المغامرة والاستثمار، وهو ما ضيع علينا المداخيل من العملة الصعبة ومن الاستفادة من التكنولوجيا.