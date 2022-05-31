استقبل وزير المالية، عبد الرحمان راوية، الاثنين بالجزائر العاصمة، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي حيث استعرض معها فرص التعاون والشراكة سيما في المجال المالي.

وحسبما افاد به بيان للوزارة، فإن هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، يندرج في إطار زيارة القنجي للجزائر من اجل المشاركة في أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية في مجال الطاقة والمناجم.

وأضاف ذات المصدر، بأن الطرفان استعرضا، خلال هذا الاجتماع، واقع العلاقات الثنائية وتطرقا إلى فرص التعاون والشراكة لاسيما في المجال المالي، يضيف ذات البيان.

كما ناقشا "الوضع الدولي الصعب وتأثيره على اقتصاديات كلا البلدين".

ورحب الطرفان، بهذه المناسبة، ب"النفس الجديد" الذي تعرفه العلاقات الثنائية وهذا بعد زيارة الدولة التي قام بها مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تونس شهر ديسمبر الفارط.

وأضافت الوزارة ان هذه الزيارة التي تم تعزيزها "بإعلان قرطاج"، جاءت لتؤكد التوافق التام لوجهات نظر كلا الرئيسين والذي يهدف إلى إرساء أسس جديدة للتعاون الثنائي، لمزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة

والمندمجة".

كما ناقش الطرفان إمكانيات توفير الآليات المناسبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، لاسيما في مجال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.