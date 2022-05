Le Front des Forces Socialistes FFS a annoncé aujourd’hui l’installation du nouveau secrétariat national du parti.

Dans un communiqué rendu public, aujourd’hui sur sa page Facebook, le FFS a indiqué que conformément aux dispositions statutaires et réglementaires qui régissent le Front des Forces Socialistes et après concertation avec l’Instance Présidentielle le Premier Secrétaire Monsieur Youcef Aouchiche nomme un nouveau Secrétariat national du parti dont la composante est la suivante :

Pôle organisation et développement du parti:

• Adhésions et des ré adhésion: Mhenni Heddadou

• Suivi des fédérations : Rabah Menaoum

• Développement du parti : Hakim Kridi

• Mobilisation : Djouadi Lounes

• Relations militantes : Brahim Regaia

• Immigration : Samir Ghezlaoui

Pôle communication et information:

• Communication et information :Walid Hichem Zanabi

• Digitalisation et numérisation : Mohand Yahiaoui

• Réseaux sociaux : Imad Boubekri

Pôle administration, moyens et finances :

• Administration : Rachid Chaibi

• Finances : Abdenour Derguini

• Patrimoine du parti : Youcef Houari

• Moyens, logistique et trésorier du parti: Mahfoud Heddad

Pôle élus:

• Elus : Mohammed Klalèche

• Démocratie participative : Azzeddine Aissaoui

Pôle droits de l’Homme et affaire juridiques:

• Droits de l’Homme : Tahar Temzi

• Affaires juridiques : Nora Mahiout

Pôle société civile et relation extérieure:

• Monde de travail et relations avec les syndicats : Maâtouk Debbou

• Monde associatif : Meriah Hassen

• Relations avec les partis politiques : Bachir Barkat

• Relations internationales : Madjid Rouar

• Relation Maghrébine : Sadek Hadjou

Pôle analyse, animation et formation politique:

• Analyse et la prospective : Nacer Abdoune

• Animation politique : Djamel Baloul

• Formation politique : Youcef Boukoucha

• Affaires économiques : Amazigh Ait Ali Yahia

• Environnement et à l’écologie : Noureddine Bouchlaghem

Pôle jeunesse et femmes:

• Mobilisation et implication de la jeunesse en politique : Mourad Louni

• Université et mouvements estudiantin : Slimane Khedouci

• SN chargé de l’implication de la femme en politique :

Souhila Ait Rached

Karima Tayane

Nacira Boudjemil

Pôle solidarité et anciens 63:

• Solidarité : Rachid Chabati

• SN aux anciens 63 : Hocine Dahmani

Cabinet de réflexion politique :

-Mohammed Nebbou

-Abdelmalek Bouchafa

-Karim Baloul

-Mohamed Achir

-Mohamed Djelmami

Délégués du 1er Secrétaire chargé du développement du parti:

• Mohamed Hebbir (Région Est)

• Inzaren Messaoud (Région Est)

• Ahmed Aagad (Région Ouest)

• Kada Boumediene (Région Ouest)

• Abderahmane Leboukhi (Région sud)

• Hamou Mosbah (Région sud)

• Abderezak Laagab (Région centre)

• Baya Djennane (Région Centre)

• Mohand Cherif Mammeri (Région centre)

• Hamitouche Merzouk (Immigration)