قال خطيب المسجد الأقصى ورئيس هيئة العلماء والدّعاة، الشّيخ عكرمة صبري، إنّ مسيرة الأعلام استفزازية، والاحتلال يريد إثبات وجوده باستعراض القوّة، مشيرًا أنّ حكومة الاحتلال تسعى إلى تلبية رغبات الجماعات اليهودية المتطرفة.



وأضاف الشّيخ عكرمة خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر” القطرية، أنّ المشاركين في مسيرة الأعلام يغنّون ويرقصون بالأعلام ويردّدون عبارات جارحة للعرب والفلسطينيين، ويردّدون عبارات أخرى تقول إنّ القدس لليهود وإنّهم سيطردون الفلسطينيين منها. وقرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الجمعة الماضية، الإبقاء على مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة بمسارها المحدّد، أمس الأحد.



وقال الشّيخ عكرمة صبري “لم تدخل تلك المسيرات إلى الأقصى من قبل، ولَن نسمح لها بذلك أصلًا، وإنّما يأتي الاستفزاز بوصولها إلى باب العامود ومنه إلى الشّوارع والأزقة العربية في القدس الشرقية وصولًا إلى حائط البُراق”.وكان الشّيخ عكرمة حذّر من المساس بالمسجد الأقصى، ودعا إلى مواصلة شدّ الرِّحال، مؤكّدًا أنّ الاعتكاف في المسجد الأقصى ليس مقصورًا على شهر رمضان المبارك.



