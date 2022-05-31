صعدت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي الحد من استيراد النفط من روسيا، أحد أبرز منتجي الذهب الأسود في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بنسبة 3.48 بالمائة إلى 119.08 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.81 بالمائة إلى 123.87 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس الإثنين اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حظر 90 بالمائة من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى أن "مجلس الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على وضع اللمسات النهائية لحظر قرابة 90 بالمائة من جميع واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: "سنعود قريبا إلى موضوع الـ 10 بالمائة المتبقية التي تنقل عبر خطوط الأنابيب".

وكانت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم شهر جويلية، التي ينقضي تداولها اليوم الثلاثاء، قد أنهت جلسة التداول مرتفعة 2.24 دولار، أو 1.9 بالمائة، لتسجل عند التسوية 121.67 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.10 دولار، أو 1.8 بالمائة، إلى 117.17 دولار للبرميل، موسعة مكاسبها التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وقال محللون في"كوميرتس بنك" في مذكرة إلى العملاء "أحد الأسباب التي يشار إليها في هذا هو الرفع الوشيك لقيود فيروس كورونا في شنغهاي، وهو ما يثير آمالا بأن الطلب على النفط سينتعش مجددا في الصين".