أعلنت السلطات الصحية في الكونغو وفاة تسعة أشخاص جراء الإصابة بجدري القردة، وإصابة 465 شخصا، وبذلك تكون الكونغو قد سجلت أعلى نسبة إصابات ووفيات بالعالم بفيروس جدري القردة منذ انتشاره.

وأعلنت السلطات الصحية في نيجيريا، يوم الإثنين، أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بمرض جدري القردة، وتسجيل 21 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويعتبر جدري القردة عدوى فيروسية خفيفة عادة، وهو مستوطن في البلدان الإفريقية مثل الكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، لكنه أثار قلقا عالميا بعد اكتشاف أكثر من 200 حالة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في 19 دولة على الأقل منذ أوائل ماي الجاري، معظمها في أوروبا.

ويسبب جدري القردة الحمى والصداع وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام العضلات وآلام الظهر، بالإضافة إلى طفح جلدي يتكون من آفات تتحول إلى بثور، وعلى الرغم من أن المرض عادة ما يكون خفيفا، إلا أنه يمكن أن يكون خطيرا.

ولا يزال الشخص المصاب معديا حتى تسقط القشرة الأخيرة بشكل طبيعي من مكان ظهور البثور، ونظرا لأن هذا قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع، يُطلب من المصابين العزلة عن الآخرين، كما يتم عزل جهات الاتصال الوثيقة بهم كإجراء احترازي.