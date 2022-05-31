يترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، نائلة نويرة القنجي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الثنائية للتعاون الجزائري التونسي في مجال الطاقة والمناجم.

وحيل بيان لوزارة الطاقة والمناجم فإن اجتماع عمل اللجنة يأتي في سياق يتسم بالتطور الإيجابي للعلاقات بين الجزائر وتونس ورغبة البلدين في تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم.

وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارتي البلدين والشركات في قطاع الطاقة والمناجم. والتي سبقها اجتماع للخبراء لاستعراض حالة العلاقات الثنائية في هذه المجالات.