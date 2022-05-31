أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعايد، اليوم الثلاثاء، على انطلاق امتحان اثبات المستوى للمتعلمين عن بعد. وأكد الوزير في تصريح صحفي، إنه تم ادراج تخصصات جديدة في هذا النوع من التعليم كتخصص الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية.

كما دعا الوزير التلاميذ الذين غادروا مقاعد الدراسة التسجيل في التدريس عن بعد لأنه فرصة ثانية.

من جهة أخرى، أكد بلعابد، إن أسئلة الامتحانات النهائية لشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا ستكون ضمن ما تم تدريسه حضوريا في المؤسسات.

ودعا الوزير، التلاميذ إلى عدم الانسياق وراء المواضيع المفبركة التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أكد وزير التربية، أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة على هذه الشبكات وسيطبق القانون بصرامة حيال هؤلاء.