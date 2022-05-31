شرع عشية أمس المنتخب الوطني الجزائري، لكرة القدم في التحضير لمواجهتي أوغندا وتنزانيا لحساب تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يكتمل تعداد " الخضر" نهار اليوم الثلاثاء بالتحاق أربعة لاعبين بالمركز التقني لسيدي موسى، ويتعلق الأمر بكل من إسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي، سفيان بن دبكة ومصطفى زغبة الناشطين ضمن الدوري السعودي بالإضافة إلى حارس أونجي الفرنسي أنطوني مانديرا.

وسيواصل " المحاربون"، معسكرهم الإعدادي بإجرائهم لحصة تدريبية ثانية بداية من الساعة السادسة، فيما سيكون هناك اجتماع بين اللاعبين والطاقم الفني في حدود الساعة التاسعة ليلا. للتذكير فإن المدرب جمال بلماضي، فضّل استدعاء حارس نادي بارادو مجادل عبد الرحمان من أجل أن يكتمل التعداد.