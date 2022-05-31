توفي، صباح اليوم الثلاثاء، الناطق السابق باسم رئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد عن عمر ناهز 75 سنة. حسبما أعلن عنه حزب العدالة والحرية.

وعين بلعيد في 29 ديسمبر 2019 مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية، قبل أن يتم إنهاء مهامه أواخر السنة الماضية.

كما أسس بلعيد حزب الحرية والعدالة سنه 2009 وترأسه إلى غاية تعرضه إلى وعكة صحية أبعدته عن الساحة السياسية، ليتم مؤخرا تزكية جمال بن زيادي أمينا عاما جديدا للحزب.

وقد تولى المرحوم عدة مناصب ومسؤوليات طيلة مساره المهني، الذي بدأه صحفيا بالتلفزيون الجزائري ثم مديرا عاما لجريدة "الشعب" وبعدها لوكالة الأنباء الجزائرية قبل أن يشغل منصب مدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت (لبنان).

وشغل أيضا منصب سفير الجزائر بالبحرين ومدير الإعلام والصحافة والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية وكذا ممثل الجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي قبل أن يشغل منصب وزير الاتصال.

وقد عين الفقيد في نهاية ديسمبر 2019 وزيرا مستشارا للاتصال، ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية، وهو آخر منصب شغله قبل وفاته.