يواصل المنتخب الأوغندي لكرة القدم، استعداداته تحسبا لمواجهة الجزائر في الرابع من جوان المقبل على ملعب الخامس جويلية الأولمبي بداية من الساعة الثامنة ليلا. ويتواجد منتخب" الرافعات" بتونس من أجل التحضير الجيّد لأولى اللقاءات التصفوية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وذلك بقرار من المدرب الصربي " ميتشو".

وفي لقاء ودي، فاز عشية أمس منافس الجزائر أمام نادي حمام الأنف التونسي، بثمانية أهداف مقابل واحد تداول على تسجيلها كل من ميا فاروكو (3)، كيد مارتن (1)، ألان أوكيللو(2)، كيوانكا أحكيم(2).