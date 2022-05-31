وقعت الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني اليوم الثلاثاء على اتفاقية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات، لتصبح أول اتفاقية تجارية بين دولة الاحتلال ودولة عربية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن السفير الصهيوني لدى الإمارات أمير حايك، قوله إن "دولة الاحتلال والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الكيان الصهيوني، تهدف إلى تحفيز التجارة البينية؛ وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً، خلال خمسة أعوام.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الاتفاق الذي يوصف بـ "التاريخي"، يشمل القضايا التنظيمية والجمارك والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

وقالت وزيرة الاقتصاد الصهيونية أورنا باربيفاي، في بيان: "هذه زيارة ذات أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين دولة الاحتلال والإمارات وفي إطارها سأوقع اتفاقية التجارة الحرة وسأدفع سلسلة من الشراكات الاقتصادية".

وأضافت: "سنعمل معا على إزالة الحواجز وتعزيز التجارة الشاملة والتكنولوجيات الجديدة، والتي ستشكل أساسا متينا لمسارنا المشترك، وستسهم في رفاهية المواطنين وتسهيل القيام بالأعمال".

ووقع الكيان الصهيوني والإمارات، في سبتمبر 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية، ثم ما لبث البلدان أن وقعا على العديد من الاتفاقات بما في ذلك في مجال التجارة والاستثمار والطيران والصحة وغيرها.