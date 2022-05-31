أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على الدور الهام للجماعات المحلية في إحداث الإقلاع الاقتصادي، داعيا المنتخبين المحليين إلى الانخراط في التجديد الوطني الذي يطمح إليه الشعب.

وفي كلمته خلال يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني حول "قانون البلدية والولاية: بين واقع التسيير وطموحات الإقلاع الاقتصادي"، ذكر بوغالي بـ "دور الجماعات المحلية في إحداث الإقلاع الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "أساس البناء إنما يبدأ من البلدية باعتبارها اللبنة الأساس التي يقوم عليها صرح النهضة ثم الولاية باعتبارها الحيز الإقليمي الذي يحدد أولويات التنمية".

وأضاف في ذات السياق، إن "البلدية هي أقرب المؤسسات إلى المواطن وأكثرها علاقة به، وهي أداة التفاعل الحيوي بين الدولة والمواطن ووسيلة هامة للتشارك المجتمعي والديمقراطية التشاركية، وعليها يعتمد في إبراز دور المجتمع المدني وانخراطه في الفعل التنموي".

ولهذه الاعتبارات وغيرها، يضيف بوغالي، "كان من الضرورة الحتمية إيلاؤها الأهمية التي تستحق، وتوسيع دائرة صلاحياتها لتتوسع دائرة التشارك المباشر الذي هو الهدف الأسمى لتحقيق الإقلاع المنشود".

وبالمناسبة، دعا رئيس المجلس، البلدية والولاية باعتبارهما فضاءات قاعدية لممارسة الديمقراطية التشاركية إلى "تدعيم قدراتهما في الاستماع والانصات لانشغالات الموطنين وتحسين أساليب الاستجابة لطلعاتهم ضمن رؤية واقعية ومنسجمة مع المتاح من الإمكانيات مع توخي الشفافية والإنصاف". كما دعا المنتخبين المحليين إلى "الانخراط في التجديد الوطني الذي يطمح إليه الشعب"، قائلا في هذا الصدد: "الأمل معقود عليكم في إحداث الهبة المنشودة، وإنكم قادرون على ذلك وأنتم تمثلون ضمير الأمة وصوتها".

وأبرز بوغالي "ضرورة أن يوكل التسيير إلى العنصر البشري القادر، مع مرافقته وحمايته وتوفير الأجواء الملائمة لأداء عمله لننتقل من التسيير النمطي التقليدي إلى التسيير المبدع الخلاق للثروة"، لافتا إلى أن تحسين الإطار المعيشي للمواطنين" يظل ضمن الأولويات في استراتيجية محكمة لوضع مخططات تنموية تقوم بالأساس على تسيير البرامج والأهداف وتضع المواطن في صلب اهتماماتها".