استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة، الوزيرة التونسية للصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، إن هذا اللقاء سمح "بتأكيد عمق علاقات الأخوة والتضامن والتعاون التي تربط البلدين، مع استعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي، خاصة في مجال الطاقة والمجالات المجاورة، وأهمية الحرص على المضي قدما في تجسيد توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة".

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الطاقة والمناجم.