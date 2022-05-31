افتتحت أشغال القمة الإفريقية للرقمنة اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة بمشاركة أكثر من 1200 صانع قرار ونحو مائة شركة ومؤسسة ناشئة عارضة تمثل نحو عشرين بلدا إفريقيا ومن العالم.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام يضم فاعلين أفارقة في القطاع بهدف التفكير سوية في مشاريع مستقبلية تخص القارة والعالم بأسره بحضور مسؤولين عن مؤسسات وشركات وطنية وإفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

ويتضمن برنامج هذا الحدث الرقمي تنظيم 60 ندوة وورشات عمل حول ترقية وتطوير الرقمنة في القارة الإفريقية ينشطها مختصون يمثلون مؤسسات إلى جانب مسؤولين عن مؤسسات عمومية وهيئات دولية. كما يتناول هذا اللقاء مواضيع حول التحول الرقمي في إفريقيا وكبرى ورشات الرقمنة في القارة ورقمنة البريد بإفريقيا وتطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية في بلدان القارة والخريطة الرقمية.

وسيعكف المشاركون من جهة أخرى على بحث تحديات الأمن السيبرياني والتوقيع الإلكتروني ونظام نيو بنك والدفع بالهاتف النقال والحكومة الإلكترونية وخبراء التكامل في خدمة التطور الرقمي.

وستكون القمة الإفريقية للرقمنة فرصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة الجزائرية والإفريقية لتبادل وجهات النظر حول المشاكل المشتركة واستغلال سوية فرص الأعمال قصد المساهمة في التحول الرقمي في إفريقيا.