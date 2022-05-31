أكد المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، أنه لحد الآن الجزائر لم تسجل أي إصابة بفيروس جدري القردة.

وعن خصائص هذا المرض، قال درار في منتدى جريدة "الشعب"، اليوم الثلاثاء، إن فيروس "جدري القردة" يختلف، عن فيروس "كوفيد 19"، من حيث سرعة الانتشار أو خطورته على الإنسان، ما جعل منظمة الصحة العالمية لا ترفع كثيرا من درجة خطورة المرض بعد بداية انتشاره في بعض الدول الإفريقية وحتى الأوروبية.

وأوضح درار، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "جدري القردة"، منذ بداية تشخيص الحالات المؤكدة المصابة بهذا الفيروس في عدد من الدول، لا يعني أنه سريع الانتشار مثل فيروس “كورونا”، مستبعدا انتشار "جدري القردة" بنفس الطريقة التي تفشى بها "كورونا" قبل سنتين.

وأشار مدير معهد باستور، إلى صعوبة تشخيص الفيروس، بسبب وجود أمراض مشابهة له، ما يجعل الحكم على وجوده في الجزائر مرتبط مباشرة بما يصل المعهد من تقارير طبية لها علاقة بالمصالح الصحية في 58 ولاية، في حين أكّد جاهزية معهد باستور لأي طارئ، حيث يحوز على أجهزة الكشف الخاصة بهذا المرض.

كما تحدث درار عن بعض توصيات المجلس العلمي الخاص بمتابعة فيروس "كورونا" في الجزائر، الذي تم توسعته الأسبوع الماضي ليشمل "جدري القردة"، حيث أكد على أن البروتوكول الصحي والوقائي الخاص بكورونا يكفي لكبح انتشار "جدري القردة" في حال دخوله الجزائر مستقبلا.