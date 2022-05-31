طالب رئيس نادي ليفربول لكرة القدم، توم فيرنر باعتذار من الحكومة الفرنسية لإلقاء اللوم على جماهير "الريدز"، في المشاهد الفوضوية خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "ستاد دو فرانس " يوم السبت الماضي.

ونددت وزيرة الرياضة، أميلي أوديا كاستيرا، لما وصفته بالنصب والاحتيال المنظم للتذاكر المزورة، وأعربت عن أسفها لأن ليفربول "ترك جماهيره في الخلاء، وفق ما جاء اليوم الثلاثاء عبر صحيفة " لوموند " الفرنسية.

وفي رسالة حصلت صحيفة "ليفربول إيكو" اليومية المحلية على نسخة منها، أعرب فيرنر عن عدم تصديقه التام لسلسلة التصريحات غير المثبتة حول موضوع بهذه الأهمية، حتى قبل إجراء تحقيق شامل.

وأضاف: "تعليقاتكم غير مسؤولة وغير مهنية وغير محترمة تمامًا لآلاف المعجبين الذين يؤذون جسديًا وعاطفيًا"، مشيرًا إلى أنه تلقى عددًا لا يحصى من رسائل البريد الإلكتروني خائفين جدا مستنكرًا استراتيجية تسعى لنسب خطأ الآخرين".

وختم: "نيابة عن كل المشجعين الذين عانوا من هذا الكابوس، أطلب منكم اعتذارًا وتأكيدًا بأن السلطات الفرنسية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيسمحون بإجراء تحقيق مستقل وشفاف". للإشارة فإن الهيئة الأوروبية أكدت أنها ستكلف "بتقرير مستقل".