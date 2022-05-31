دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، كافة المستثمرين الفلاحيين المهتمين باقتناء العتاد الفلاحي الذي تم تجديده، التقرب من مصالح وزارة لصناعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه حرصا منها على توفير عتاد يتلاءم مع متطلبات استصلاح الأراضي خاصة في ولايات الجنوب، دعت الوزارة جميع الراغبين في اقتناء العتاد الفلاحي الذي تم تجديده، التقرب من مصالح وزارة الصناعة قصد إيداع الملفات المتعلقة باقتناء هذا النوع من العتاد.

وأشار البيان، إلى أن هذا الإجراء يتعلق بالعتاد الذي لا يتم إنتاجه في الجزائر .