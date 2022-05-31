تطلق المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر العاصمة "إيتوزا"، غدا الأربعاء، برنامجا خاصا بموسم الاصطياف، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمؤسسة.

وفي هذا الإطار، أوضحت المؤسسة أنها ستخصص ابتداء من الفاتح جوان ست حافلات نزهة للقيام برحلات تربط بين المحطة البرية لنقل المسافرين الخروبة نحو حديقة التسلية (بن عكنون) وحديقة التجارب الحامة ومقام الشهيد.

كما برمجت رحلات إلى الشواطئ، ضمن المخطط "الأرزق"، انطلاقا من مختلف الفضاءات الحضرية بما فيها أحياء "عدل" الجديدة.

ويتضمن هذا البرنامج فتح خمسة خطوط منتظمة، من ساحة أول ماي نحو شاطئ عين البنيان ـ سطاوالي، ومن محطة 2 ماي (تافورة) نحو شاطئ رايس حميدو، ومحطة ساحة الشهداء نحو شاطئ سطاوالي، ومحطة شوفالي نحو شاطئ عين البنيان ـ حي المنظر الجميل ومن حي شعايبية نحو شاطي عين البنيان.

كما تم أيضا، حسب نفس المصدر، تخصيص عشرة خطوط خاصة تشرع في الخدمة بداية من الساعة الثامنة (08:00) صباحا الى غاية الساعة الثامنة (20:00) مساء، وذلك من حوش القازوز نحو شاطئ خلوفي زرالدة، ومن حي شعايبية (بئر توتة) نحو شاطئ خلوفي زرالدة، وحي محمد معوش (أولاد فايت) نحو شاطئ عين البنيان، وحي ابزيو 2 (الدويرة) نحو شاطئ خلوفي زرالدة، ومن حي سيدي امحمد نحو شاطئ خلوفي زرالدة.

ويتعلق الأمر أيضا بخطوط النقل من حي المالحة (عين النعجة) نحو شاطئ خلوفي زرالدة، وحي أول نوفمبر (الرحمانية) نحو شاطئ خلوفي زرالدة مرورا بحي 22/23 سيدي بنور وحي 1500 مسكن وحي 25 الزعاترية، ومن محطة الحراش نحو شاطي عين طاية، ومحطة شوفالي نحو شاطئ سيدي فرج، والكروش نحو رغاية شاطئ مرورا بالرغاية.

وفيما يخص خطوط النقل العادي خلال الصيف، أكد البيان أن الخدمة الصباحية تنطلق من الساعة السادسة وخمس عشرة (06:15) صباحا إلى 19 الساعة السابعة مساء لتغطية 122 خط بواسطة 285 حافلة.

أما بالنسبة للخدمة الليلية فإنها تنطلق من الساعة السابعة (19:00) مساء إلى غاية منتصف الليل وخمسين دقيقة (00:50) لتغطية 21 خط و21 حافلة.