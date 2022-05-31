تعثر المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، اليوم الثلاثاء، في أول خرجة له في دورة تولون الدولية بفرنسا.

وانهزم أشبال المدرب نور الدين ولد علي أمام المنتخب الياباني، الذي يشارك بفئة أقل من 19 سنة، بنتيجة هدف دون مقابل سجله صوتا كيتانو في الدقيقة 55.

ولم يصل زملاء عادل بولبينة إلى شباك "الساموراي" رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم، وسط غياب اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافس.

وسيواجه "الخضر" في إطار مقابلات المجموعة الثالثة من الدورة منتخبي كولومبيا والرأس الأخضر يومي الجمعة والإثنين المقبلين.

تعثر المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، اليوم الثلاثاء، في أول خرجة له في دورة تولون الدولية بفرنسا.

وانهزم أشبال المدرب نور الدين ولد علي أمام المنتخب الياباني، الذي يشارك بفئة أقل من 19 سنة، بنتيجة هدف دون مقابل سجله صوتا كيتانو في الدقيقة 55.

ولم يصل زملاء عادل بولبينة إلى شباك "الساموراي" رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم، وسط غياب اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافس.

وسيواجه "الخضر" في إطار مقابلات المجموعة الثالثة من الدورة منتخبي كولومبيا والرأس الأخضر يومي الجمعة والإثنين المقبلين.