أعلنت ألمانيا عن تخفيف شروط السفر إليها، التي كانت مفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الصحة الألمانية، في بيان لها، أنه لم يعد يتعين على المسافرين إلى ألمانيا أو العائدين من عطلهم، تقديم إفادة حول حصولهم على التطعيم، أو متعافين من إصابة سابقة، أو اختبارات كورونا سلبية.

وتستثني هذه القواعد القادمين من مناطق تنتشر فيها متحورات جديدة من فيروس كورونا، حيث سيتعين على هؤلاء المسافرين الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات المخففة ستظل سارية مبدئيا حتى 31 أوت المقبل، مبينا أنها تأتي في ظل التطور الحالي فيما يتعلق بجهود احتواء الجائحة.