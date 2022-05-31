تمكنت عناصر أمن سعيدة من تفكيك جمعية أشرار تحترف السرقة متشكلة من ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى ذات الجهاز الأمني.

وأشار المصدر إلى أن عملية تفكيك جمعية أشرار تحترف السرقة بولاية سعيدة تمت بداية الأسبوع الجاري إثر دوريات لعناصر الشرطة بحي "المحطة" بمدينة سعيدة حيث لفت انتباههم شخصان يقومان بالاعتداء على شخص حاولا سلب حاجياته باستعمال العنف ليتم توقيف أحدهما فيما لاذ الآخر بالفرار.

ومكن التحقيق مع الشخص الموقوف من تحديد هوية شريكيه الآخرين وتوقيفهما.

وتم تقديم الموقوفين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة أمس الاثنين وصدر في حق المشتبهين الرئيسيين عامين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج فيما تم إخلاء سبيل الشخص الثالث.