استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وفدا برلمانيا إيطاليا يقوده بييرو فاسينو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية لغرفة النواب، حسبما أففاد اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الخارجية.

و اضاف البيان ان هذه الزيارة تندرج في إطار تفعيل التعاون البرلماني الثنائي بناء على النصوص القانونية لاسيما اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين سنة 2004.

وقد كان هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات بين البلدين التي تشهد ديناميكية متميزة تجسدت آفاقها الواعدة خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا مؤخرا والتي أسفرت على التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى توافقات هامة في ما يتعلق بالآفاق الاستراتيجية للشراكة الجزائرية الإيطالية.

و ختم بيان الخارجية أن الطرفان تطرقا إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك التي تخص حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية.