أعرب الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن تعازيه الخالصة لوفاة الوزير والناطق الرسمي السابق لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 75 سنة.

وكتب الوزير الأول في برقية التعزية: "مؤمنا بقضاء الله و قدره, تلقيت بعميق التأثر و الحزن انتقال السفير و الوزير الأسبق محند أوسعيد بلعيد إلى الرفيق الأعلى، بعد مسيرة طويلة خاض فيها تجربة إعلامية و سياسية ثرية".

وأضاف بن عبد الرحمان: "أمام هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أعبر عن تعازي القلبية و الخالصة لأهل الفقيد و رفقائه، سائلا المولى جل سلطانه أن يتقبله مع عباده المنعم عليهم بالجنة و الرضوان و يهب ذويه صبرا جميلا و سلوانا عظيما. إنا لله و إنا إليه راجعون".