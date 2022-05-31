توج شباب بلوزداد بلقب البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2021-2022، للعام الثالث على التوالي و هي سابقة أولى في تاريخ كرة القدم الجزائري, عقب فوزه على ضيفه اتحاد بسكرة بنتيجة (2-0)، الشوط الأول (2-0) في لقاء مؤجل عن الجولة 26 جمع بينهما اليوم الثلاثاء، بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة.

وجاءت أهداف شباب بلوزداد عن طريق مريزق (د 31)، وبوسلية (د 45).

هذا اللقب هو التاسع في سجل الشباب بعد مواسم 1965، 1966، 1969، 1970، 2000، 2001، 2020 و 2021. بعد هذا الفوز، يتقدم شباب بلوزداد (67 ن) بفارق (7 نقاط) على ملاحقه المباشر شبيبة القبائل (64 ن)، وهو فارق كاف ليمنحه لقب الموسم الجاري.