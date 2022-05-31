أكد رئيس نصر حسين داي، كمال سعودي، في تصريح لـ"الخبر" أنه مستعّد لمغادرة الفريق حتى بدون أن يتحصل على الأموال التي صرفها في الفريق والتي بلغت ثلاثة ملايير سنتيم. "لن أطالب بشيء وأنا مستعّد للرحيل ولكنني أطالب على الأقل بتسديد الديون التي على عاتق الفريق والتي هي الأموال التي دفعها المسير سفيان بوضرواية والذي يبقى مسيّر متطوع".

وأشار سعودي إلى أن هذا الأخير قدّم ثمانية ملايير من ماله الخاصة للنادي ولا بد من منحه إياه في حالة ما تقدّم أي شخص يرغب في ترأس النادي بدلاً منه.

واعترف الرئيس أن الأمر لم يكن سهلاً بتاتاً بحيث أنه عانى الأمرين هذا الموسم بسبب نقص الدعم من كل الجهات بالإضافة إلى المشاكل التي تركتها الإدارة السابقة والتي أثرت بشكل كبير على طريقة تسييره للنادي.